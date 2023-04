Katarzyna Dowbor zadbała o swoją emeryturę. Wiadomo, ile dostaje co miesiąc. To nie jest mała kwota

Katarzyna Dowbor, w przeciwieństwie do niektórych kolegów i koleżanek z show-biznesu, zadbała o swoją przyszłość. Gdy będzie seniorką i zdecyduje o zakończeniu kariery dziennikarskiej, będzie miała za co żyć - bez liczenia na pomoc dzieci. Dowbor działa w mediach od ponad 30 lat i ani myśli skończyć. Ale jednocześnie jest emerytką. Dzięki temu, że przez dekady co miesiąc odprowadzała składki emerytalne, teraz nie może narzekać na wypłaty z ZUS-u.