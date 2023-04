Katarzyna Dowbor pokazała stare zdjęcie. Tak wyglądała jako 20-latka

Katarzyna Dowbor to prawdziwa legenda telewizji. Można nawet śmiało powiedzieć - weteranka wśród prezenterów. A i tak mimo imponującego stażu na żadną emeryturę się nie wybiera. Nadal ma w sobie mnóstwo energii, żeby robić telewizję, która jednocześnie dostarcza rozrywki i pomaga ludziom. Upływ czasu akcentuje jednak raz na jakiś czas, wspominając np.. Początki swojej kariery. Nie da się ukryć, że należy do tych znanych osób, które z rozrzewnieniem wracają do przeszłości. Ostatnio najwyraźniej odkurza domowe albumy, bo raz po raz pokazuje zdjęcia z okresu na długo przed momentem, zanim stała się sławna. Tym razem pochwaliła się, jak wyglądała jako 20-latka. Zobaczcie!