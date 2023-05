Katarzyna Dowbor ujawniła kulisy zwolnienia. Miała też radę dla Romanowskiej

I choć zachowanie samego dyrektora programowego była już dziennikarka Polsatu oceniła jako "grzeczne", przyznała, że nie przedstawiono jej żadnych merytorycznych przesłanek zwolnienia. Jak podsumowała, ma żal nie tyle o to, że stacja zdecydowała się zakończyć współpracę, co o styl, w jaki to zrobiono. Ubolewała nad tym, że nie miała szansy pożegnać się z widzami, a nawet... wprowadzić na plan nowej prowadzącej.