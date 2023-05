Edyta Górniak zarzuciła Dodzie kłamstwo. Oświadczenie Polsatu może jej się nie spodobać

Polsat SuperHit Festiwal to impreza, która odbędzie się w sopockiej Operze Leśnej 26-28 maja. Na konferencji poprzedzającej wydarzenie doszło do głośnego spięcia między Dodą a Edytą Górniak. Ta pierwsza zajęła miejsce w pierwszym rzędzie pomiędzy Edwardem Miszczakiem i Niną Terentiew. Górniak weszła do sali spóźniona i zanim usiadła na krześle z brzegu, przywitała się z dyrektorską parą, wyraźnie pomijając rękę Dody.