Katarzyna Dowbor remontuje i urządza domy potrzebującym, a jak mieszka ona sama?

160-metrowa posiadłość to już siódmy dom dziennikarki. W rozmowie z "Vivą" opowiadała, dlaczego tyle razy się przeprowadzała. Podobno to dążenie do ideału popchnęło ją do tego, aby zmieniać swoje miejsca zamieszkania i ciągle szukać "tego" miejsca. A miejsce miało być specjalne, bo chciała być blisko Warszawy, ale jednocześnie mieć miejsce otulone naturą, podobne do dworu, gdzie są duże stajnie, dużo koni i dużo gości.