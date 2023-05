Katarzyna Dowbor już nie poprowadzi show Polsatu "Nasz nowy dom". Jej współpracowniczka komentuje

- Nie ukrywam, że jesteśmy wszyscy bardzo zaskoczeni tą informacją - komentuje dla WP Martyna Kupczyk, architektka występująca w programie. - Owszem, spodziewaliśmy się zmian na antenie w związku z rozpoczęciem pracy przez nowego dyrektora programowego, ale nie wiedzieliśmy, czy dotyczyć będą one także naszego programu. Nie chcę i nie będę komentować decyzji nowego dyrektora, to on jest odpowiedzialny za oglądalność i ma własne koncepcje dotyczące tego, jak o nią dbać.