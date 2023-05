Katarzyna Dowbor zwolniona z Polsatu po 10 latach. "Nowe szefostwo, nowe porządki"

Podziękowała też Polsatowi "za to, że na jego antenie ten program mógł się ukazywać". Zwróciła się też z ciepłymi słowami do Niny Terentiew, która w przeciwieństwie do Edwarda Miszczaka chciała, by Dowbor prowadziła ten program. "Ninko, robiłam to najlepiej, jak umiałam. Przeżywałam każdy odcinek, każdą rodzinę i jej historię. A widzowie byli tego świadkami przez dwadzieścia sezonów programu" - dodała.