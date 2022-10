Katarzyna Cichopek podpadła internautom. "Kasiu, zatrudnij stylistę"

Mimo to gwiazda TVP, przynajmniej na pozór, pozostaje niewzruszona, a perfekcyjny uśmiech niemal nie schodzi jej z twarzy. Z pewnością jednak trudno było go zachować, gdy czytała komentarze pod swoim ostatnim instagramowym wpisem. Niewinne zdjęcie prezenterki na tle dyni z pytaniem o zmianę czasu z letniego na zimowy wywołało prawdziwą burzę. Jednak to nie kwestia przestawiania zegarków tak bardzo podzieliła internautów. Poszło przede wszystkim o jesienną stylizację Katarzyny Cichopek.