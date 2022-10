Ida Nowakowska jest za celibatem. Uważa, że księża nie powinni mieć rodzin

- Inaczej się myśli, jeśli myślisz o tym, że chcesz z kimś sobie ułożyć życie, już nie mówiąc o tym wszystkim, co się dzieje w człowieku, kiedy jesteś zakochany itd... To są naturalne rzeczy i myślę, że one zupełnie odbierają to skupienie, które jest tak ważne i potrzebne, ale też na pewno trudne, więc jak widać, nie każdemu się to udaje. Myślę, że to jest wielka i bardzo trudna misja, dlatego trzeba ją doceniać. Jest przykro, kiedy to się nie udaje, gdzieś to później jest jakimś śladem na Kościele - ubolewa Ida Nowakowska.