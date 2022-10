Ida Nowakowska tłumaczy się z niespodziewanej sytuacji w "Pytaniu na śniadanie". "Dużo jest tych wpadek"

Program "Pytanie na śniadanie" od lat emitowany jest na żywo. A to oznacza jedno - wpadki. Nie uniknie ich żaden prezenter. Ida Nowakowska jest tego świadoma. Dlatego, gdy ostatnio na wizji doszło do małego potknięcia z jej udziałem, nie zrobiło to na niej większego wrażenia. Co się stało? Nowakowska była zmuszona do przerwania rozmowy, gdy koleżanka z planu, Anna Lewandowska, zaczęła jej poprawiać tasiemkę wystającą spod płaszcza. - Iduniu, kochana, wyszło ci tutaj... - powiedziała.