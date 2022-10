Ida Nowakowska zaliczyła wpadkę na wizji. W końcu przerwała milczenie

Nowakowska miała ostatnio okazję skomentować tę sytuację w rozmowie z Plotkiem. Prezenterka wie doskonale, że robienie telewizji na żywo wiąże się z większymi lub mniejszymi wpadkami. - Podeszła do mnie i schowała mi ramiączko, które wystawało od kurtki. To są zawsze zabawne sytuacje. Reaguje na to z dystansem. Już się tyle nauczyłam już. Tego, że trzeba mieć dystans do tego wszystkiego, co się dzieje w programach na żywo, bo inaczej bym zginęła śmiercią naturalną. Po prostu umarłabym po którymś programie - stwierdziła.