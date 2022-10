Tak ubiera się do pracy. Cichopek nie patrzy na ceny

Katarzyna Cichopek to nie tylko gwiazda "M jak miłość" czy prowadząca "Pytanie na śniadanie". To także prężnie działająca w mediach społecznościowych influencerka, która od lat przekuwa swoje zasięgi na Instagramie w konkretne pieniądze. Profil Cichopek od dawna służy do promowania konkretnych produktów i marek. Współpracą z celebrytką zainteresowane są zwłaszcza te odzieżowe, bo styl Kasi Cichopek ma wiele fanek.