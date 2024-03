Katarzyna Bosacka o poszczeniu. Polacy popełniają jeden błąd

Katarzyna Bosacka znana jest głównie z programów "Wiem, co jem" oraz "Wiem, co jem i wiem, co kupuję". Pogromczyni mitów i konsumpcyjnych "oszustw" pokazywała na antenie, jak świadomie robić zakupy i odżywiać się z głową. Od 2019 r. prowadzi kanał na YouTube pod nazwą EkoBosacka, na którym również zamieszcza filmy na temat ekologii i zdrowej żywności.