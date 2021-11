Kasia z "Hotelu Paradise" pokazała metamorfozę. Schudła 17 kg

Kasia kilka dni temu opuściła "Hotel Paradise", co jak stwierdziła na Instagramie, ma swoje dobre i złe strony. "Nie cieszę się dlatego, że poznałam naprawdę fajnych ludzi, przeżyłam przygodę życia, mam pełno pięknych wspomnień i przede wszystkim przez to czuję się wygrana. (…) A cieszę się dlatego, że wróciłam do swojego życia, które nie musi być rywalizacją, nieczystymi grami. Trzymam mocno kciuki za wszystkich uczestników!" – napisała "Kejti".