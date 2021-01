Straciła wielką miłość. Jej życie prywatne legło w gruzach

Finalistka piątej edycji "Top Model" od ponad dwóch tygodni odpoczywa na indonezyjskiej wyspie Bali. Jak wyznała w rozmowie z Barbarą Pasek, wyemitowaną na na antenie "Dzień dobry TVN", to idealnie miejsce nie tylko na to, by wejść w nowy rok, ale i odzyskać życiową równowagę. - Wybrałam to miejsce bo przyjeżdżają tu ludzie, którzy chcą złapać balans w swoim życiu, uspokoić się, wyciszyć. To idealne miejsce na to, by być w zgodzie ze sobą - stwierdziła gwiazda, o której niedawno znów rozpisywały się media. 24-letnia modelka po raz kolejny znalazła się w prestiżowym rankingu 100 najpiękniejszych twarzy świata minionego roku. Uplasowała się na 40. miejscu, awansując o 10 pozycji. Piękna i jedyna na liście Polka wyprzedziła m.in. Arianę Grande czy Selenę Gomez.