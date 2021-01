"Top Model": Magdalena Stępień spodziewa się dziecka. Wybrała dla niego nietypowe imię

Magdalena Stępień dała się poznać szerszej publiczności jako uczestniczka 5. edycji "Top Model". Modelka zdradziła ostatnio nieco szczegółów dotyczących jej pierwszej ciąży.

Magda Stępień zdobyła ogromną rozpoznawalność po tym, jak wzięła udział w programie "Top Model". Kilka miesięcy temu wyszło na jaw, że uczestniczka popularnego programu spotyka się z Jakubem Rzeźniczakiem. Para zażegnała towarzyszący im kryzys i regularnie epatuje swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych. Jak się okazuje, już niedługo na świecie pojawi się ich pierwsze dziecko.

W ostatniej rozmowie z Jastrząb Post Magdalena Stępień zdradziła, jak się czuje podczas pierwszej ciąży. - Teraz zaczynam się czuć o wiele lepiej niż na początku. Jak każda ciąża, myślę, przebiega inaczej, moja nie była prosta z wielu względów. Ale patrząc na ten przebieg i to, co mam za sobą, to muszę przyznać, że się opłacało. Droga nie była łatwa, ale to, co czeka nas na końcu, jest niesamowite. Czuję się w 100 proc. lepiej - wyznała modelka.

Opowiedziała także o tym, jak wraz z Jakubem Rzeźniczakiem przygotowują się do porodu. - Kiedy przyjdzie odpowiedni moment, to wybierzemy się na zakupy, kupimy wszystko i to jest dla nas czas spokojny, żeby wyciszyć się i poświęcić więcej czasu sobie. To jest dla mnie wyjątkowy, nowy stan, dzięki któremu mogłam jeszcze bardziej zagłębić się w siebie. Zobaczyć, jak to jest być w ciąży. Dlatego też się trochę odłączyłam od tych social mediów. Potrzebowałam tego. Każda kobieta przechodzi ciążę inaczej, ja uważam, że to jest kwestia indywidualna - powiedziała.

Okazuje się również, że Stępień ma już przygotowane imię dla swojego potomostwa. - Imiona już są wybrane, ale chce to pozostawić dla siebie. Dla dziewczynki i dla chłopca mamy wybrane i to jest kwestia na razie tajemnicy, chcemy to pozostawić dla siebie, ale są to imiona w miarę europejskie - dodała.