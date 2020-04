Karolina Pisarek nie wróciła na Wielkanoc do Polski. Opowiedziała o swojej izolacji

- Wybrałam to miejsce dlatego, że wcześniej miałam okazję być w Mediolanie na Fashion Week. Postanowiłam, żeby po prostu nie narażać moich bliskich. Zrobiłam test na koronawirusa. Nie miałam. Jestem zdrowa. Natomiast wtedy nie wiedziałam, więc postanowiłam wyjechać - powiedziała w wywiadzie w programie "Dzień Dobry TVN" . W czasie świąt porozmawia jednak z bliskimi przez Skype'a.

Modelka opisała też, jak wygląda sytuacja w Miami. - Wszystko jest pozamykane. Wszyscy muszą zostać w domach. To jest nakaz. Tutaj również są długie kolejki do sklepów, do supermarketów. (…) Plaże są pozamykane, restauracje są pozamykane, albo tylko na dowóz. Ale nie wszystkie, bo większość zaczęła już plajtować - mówiła.