"Dzień dobry TVN": oświadczyny na wizji były ustawką?

W walentynki w porannym programie na żywo na antenie TVN doszło do romantycznych oświadczyn. Internauci szybko odkryli, że wyznanie miłosne na wizji mogło być ustawką.



Kalczyńska: "Dziennikarstwo nie jest wytłumaczeniem, by móc przełamywać pewne tabu"

W trakcie piątkowego programu na żywo jeden z gości oświadczył się swojej partnerce. Prowadząca Anna Kalczyńska aż pisnęła z zachwytu, a stres przyszłego pana młodego wydawał się być prawdziwy . Niestety prawdopodobnie była to wyreżyserowana chwila.

Internauci na profilu programu śniadaniowego na Facebooku udostępnili zdjęcie z zamkniętej grupy statystów i epizodystów, na której osoba z produkcji "Dzień dobry TVN" wcześniej szukała osób chętnych do oświadczyn w trakcie emisji.

Nie każdemu spodobał się pomysł publicznych oświadczyn, co widzowie wytknęli w komentarzach. "Sztucznie to wyglądało. Pani nie była ani jakoś szczególnie zaskoczona, ani szczęśliwa" i "nie chciałabym, by mężczyzna oświadczał mi się publicznie gdziekolwiek, a tym bardziej w TV" - pisano.