Karol Strasburger nie wybiera się na emeryturę. "W moim słowniku nie ma takiego słowa"

- Po pierwsze wysokość emerytury nie daje możliwości funkcjonowania osobie, która chce żyć normalnie i funkcjonować jak do tej pory, więc to świadczenie nie zapewnia takiego standardu życiowego. Po drugie emerytura jest często w głowie elementem ustawiającym nas jako osoby, które są w schyłkowym okresie życia. U niektórych to słowo powoduje odcięcie od aktywności życiowej psychicznie i usuwa ludzi na margines życia. A nie mam nic gorszego, jak człowiek, który sam się usunie na margines i ciągle mówi, "bo jestem za stary, nie nadaję się do tego czy tamtego". Ja tego zwyczajnie nie rozumiem - dodał.