Od akrobaty w cyrku po "króla sucharów" w TVP. Karol Strasburger na brak pracy nigdy nie narzekał

"Wszystko, co tam się dzieje, jest moją inicjatywą. Przyznaję się do wszystkiego, co jest dobre i co jest złe", opowiadał w programie "Pacześ Show". Pytany zaś, jako to się stało, że każdy odcinek zaczyna się od "suchara", wyznawał, że był to jego pomysł – nie spodobały mu się bowiem żartobliwe kwestie widniejące początkowo w scenariuszu.