"Kanapowcy": uczestnicy przeszli metamorfozę. W sumie stracili około 130 kg

Za nami trzeci sezon show "Kanapowcy". Jego uczestnicy mają jeden cel - schudnąć przed kamerami. Znów się udało. Widzowie zobaczyli przemianę pięciu mężczyzn, którzy do tej pory wiedli życie na kanapach - nie uprawiali sportu, koszmarnie się odżywiali, stronili od wszystkiego, co zdrowe. Wreszcie powiedzieli dość - zgłosili się do programu, który w dwóch poprzednich edycjach pomógł otyłym bohaterom. Panowie przed kamerami stacji TTV wylewali z siebie siódme poty, a lekko nie było.