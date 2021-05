Nieprzyjemny zabieg w "Kanapowcach" stacji TTV. 20-latek zaciskał zęby z bólu

Na instagramowym profilu programu TTV "Kanapowcy" widzowie i fani otrzymują zajawki kolejnych odcinków. W poprzednim jeden z bohaterów, Kuba, poddał się bolesnemu zabiegowi usuwania rozstępów. A tych ma sporo. 20-latek do show przyszedł schudnąć, bo jego waga wskazywała już 126,7 kg. To o wiele za dużo. Student przyznał, że uwielbia jeść, a z nadwagą ma problem od gimnazjum. To wtedy zaczął pochłaniać fast foody. Poza tym chłopak aż do momentu, gdy zdecydował się na udział w show, niewiele się ruszał.