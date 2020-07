Zmarła uczestniczka show TTV, Martyna Kubacka. Jest informacja o pogrzebie

Informacja o tym, że Martyna Kubacka nie żyje, pojawiła się na jej facebookowym profilu. "Martynka dzisiaj odeszła z tego świata. Proszę o modlitwę za jej duszę" - przeczytali obserwatorzy 21-letniej dziewczyny. Nie przekazano do publicznej wiadomości, co dokładnie się stało. Z komentarzy publikowanych przez osoby z otoczenia Martyny można było wnioskować, że mogło dojść do nagłej zapaści; jej serce przestało bić.