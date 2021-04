"Kanapowcy": uczestnik wyznał, że jest gejem. Reakcja kolegi była druzgocąca

Tylko Sebastian zareagował oburzeniem i nerwami, których nikt się po nim nie spodziewał. Przeklinał, mówił, że powinien Kubę uderzyć i że przez incydent już nikt na osiedlu nie poda mu ręki. Nie docierały do niego słowa kolegi usiłującego go uspokoić. Widać było, że mężczyzna nie radzi sobie z wyznaniem Kuby.

- Wyp...aj albo ja stąd wychodzę. K...a, ja mu rękę podawałem. Ja mu powinienem zaj...ać, k...a. Na osiedlu są jakieś zasady. Ręki mi nie podadzą, jeśli to zobaczą. Są jakieś zasady. Moje zasady są na pierwszym miejscu. Będzie sobie musiał poradzić, że go będę wyzywał na każdym kroku - mówił Sebastian.

- Nie przejmuję się takimi osobami. To on pokazuje swój poziom dojrzałości, a nie ja - podkreślił Kuba. - To jest jego problem, a nie mój. Ja problemu nie mam, to on ma problem - dodał.