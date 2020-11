Skandaliczne słowa w TVP. Uczestnicy programu wylali wiadra pomyj na Dulkiewicz

Hitem kończącego się tygodniazostał "Motel Polska". W mediach społecznościowych jak wirus rozprzestrzeniają się fragmenty programu TVP. Jest on emitowany już od 11 tygodni, jednak dopiero teraz zyskał popularność. Choć raczej nie taką, o jakiej marzyli jego twórcy. Czym jest "Motel Polska"? W dużym skrócie to odpowiedź na brytyjski show "Gogglebox", który od 6 lat możemy oglądać także w polskiej wersji za sprawą należącej do TVN stacji TTV.