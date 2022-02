Kammel włożył głowę pod sweter koleżanki z "Pytania na śniadanie". Co oni wyrabiają?

Kammel i Krzan, choć dawno już przestali być dziećmi, uwielbiają dokazywać. Zdjęcie, które dziennikarz opublikował na swoim profilu na Instagramie, to na to najlepszy dowód. Widać na nim prezentera, który włożył głowę pod sweter urodziwej koleżanki z planu "Pytania na śniadanie". A może to Krzan rzuciła się na przystojnego starszego kolegę? Tak czy inaczej widać, że zabawa była przednia.