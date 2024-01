Kammel rusza z nowym biznesem. Mówi, czy zostanie w TVP

- Dzieci w Polsce siedzą w komputerze i w swoim smartfonie średnio ok. 6 godzin dziennie, to znaczy, że niektórzy siedzą 12. Do tego co czwarty człowiek w Polsce okazuje się być uzależniony od social mediów i internetu, to jest cholernie duży problem. W związku z tym dobrze by było nauczyć młodych ludzi, jak skutecznie i przede wszystkim efektywnie wykorzystywać potencjał sieci i jak z niej korzystać, żeby pomagała, a nie szkodziła - mówi na nagraniu.