"Wylało się szambo". Kamila z "Rolnika" w ogniu krytyki

Gwiazda ósmej edycji "Rolnik szuka żony" odniosła się do częstych zarzutów, że strajk rolników "utrudnia życie" zwykłym obywatelom, którzy nie mają wpływu na politykę rolną. - A jak mamy inaczej strajkować? - pyta Kamila Boś. - Nauczyciele czy pielęgniarki mogą po prostu nie pójść do pracy, a rolnicy jak nie pójdą do pracy do siebie w polu, to zrobią krzywdę zwierzętom lub swoim gospodarstwom - dodała.