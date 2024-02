Wielki protest rolników. Bardowski zabrał głos

- Większość z was pewnie nie wie, dlaczego wychodzimy na ulicę. Ukraina rolniczo bez mrugnięcia okiem może połknąć całą Polskę i Europę. Bo skoro mówi się, że może wykarmić całą Afrykę, to co dla niej taka Europa? Połowa ziemi w Ukrainie to agroholdingi zarejestrowane w Luksemburgu, Cyprze, USA czy Arabii Saudyjskiej. Dalej wierzycie, że zyski z tych agroholdingów zostają na Ukrainie? - grzmiał Bardowski.