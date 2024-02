Tomasz Klimkowski z "Rolnik szuka żony" o proteście rolników. "Wyjście na ulice wisiało w powietrzu"

Wydaje mi się, że bardzo ważna jest świadomość konsumencka. Na Zachodzie, np. w Niemczech, jest ona o wiele większa niż w Polsce. W praktyce polega to na tym, że konsumenci są tam bardziej wyczuleni na to, skąd pochodzą produkty, które kupują. I świadomie wybierają raczej produkty lokalne, a nie przywożone z daleka, importowane. Jeśli miałbym o coś apelować do ludzi z miasta, to właśnie o to: kupujcie rzeczy wytwarzane blisko was, pomagacie wtedy lokalnym rolnikom. To dla nich ważne wsparcie. Zresztą rozwinąłbym tę myśl: to dobry pomysł w kwestii całej polskiej gospodarki. Nie tylko rolnictwa, ale wszystkich działów produkcji. Na koniec chciałbym jeszcze podziękować tym wszystkim, którzy nie mieszkają i nie pracują na wsi, ale rozumieją naszą sytuację i są wyrozumiali mimo trudności, które wiążą się z blokowaniem dróg podczas protestów.