"Rolnik szuka żony". Tomek przerywa milczenie. Zabrał głos w sprawie rozstania z Kasią

Tomasz zgłosił się do dziewiątej edycji show "Rolnik szuka żony" i cieszył się sporym zainteresowaniem potencjalnych kandydatek na małżonkę. Ostatecznie postanowił, że to z Zuzą chce wiązać przyszłość, a resztę zainteresowanych nim dziewcząt odesłał do domu. Po spotkaniu z najbliższymi swojej ukochanej uznał jednak, że studentka prawa nie jest godną kandydatką na żonę.