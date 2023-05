Kamila z "Rolnik szuka żony" doznała porażki. "Przeznaczenia nie oszukasz"

Kamila Boś w programie "Rolnik szuka żony" nie znalazła swojej drugiej połówki, ale za to stała się instagramową celebrytką, która ma posłuch u tysięcy fanów i fanek. Ostatnio królowa pieczarek ma problemy w swoim królestwie i choć próbowała zaklinać rzeczywistość, to nie przyniosło to pożądanych efektów.