Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" na egzotycznych wakacjach w Omanie. Nie trafiła z pogodą

27-letnia wówczas bohaterka ostatecznie jednak nie związała się z żadnym z trzech zaproszonych do siebie kandydatów, a w finale pojawiła się sama. Do dziś jednak skutecznie korzysta z popularności, jaką przyniósł jej udział w hicie Jedynki, nie tylko do promocji swojego "pieczarkowego królestwa", ale i samej siebie. Niezwykle aktywną i popularną na Instagramie rolniczkę, która coraz częściej reklamuje tam konkretne marki i produkty, z powodzeniem można już nazwać influencerką.