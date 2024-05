Skorzystał ze wsparcia rządu. "Gdybym wiedział, to bym się nie zgłosił"

33-latek tłumaczył wówczas, że jak wielu Polaków prowadzi działalność gospodarczą, zatrudnia pracowników i płaci podatki, co – podobnie jak wszystkich jemu podobnych – uprawniało go do złożenia wniosku. W żaden sposób nie łączył tego z polityką i zaprzeczał zarzutom, jakoby "politycznie się sprzedał i dostał pieniądze 'na życie' od Telewizji Polskiej". "Dla tych, co za wszelką cenę chcą mnie złapać 'na polityce'... Nie uda się Wam to, bo w takie gry się nie bawię", deklarował w mediach społecznościowych.