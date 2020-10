Kalus na kwarantannie. Co z wynikiem testu na COVID-19?

W ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" wyemitowanym 9 października zabrakło aż trzech uczestników. Okazało się, że Lenka Klimentowa, Jan Kliment i Bogdan Kalus musieli poddać się obowiązkowej kwarantannie. Jak ustalił "Super Express", wygląda na to, że Lenka nie jest zarażona. Wynik jej testu jest ujemny. Natomiast co z Kalusem?

On dalej czeka w niepewności, czy dopadł go koronawirus. Nie ukrywa swoich gorzkich słów.

- "Ciągle nie mam wyniku. Co ja mam na to poradzić, że taki mamy system w kraju - skomentował w "SE".

Jak przyznaje, nawet jeśli wynik będzie ujemny, to nie ma pojęcia, co z jego udziałem w show Polsatu. Produkcja do chwili publikacji materiału w "SE" nie przekazała mu żadnych informacji. Pytanie, czy w ogóle będzie mógł pojawić się w odcinku z pozostałymi uczestnikami, którzy odpadali w kolejnych odsłonach? Bo to, że do wyścigu o Kryształową Kulę już nie wróci, jest pewne.