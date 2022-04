Kaczorex ma rywalizować w chińskiej TV. Pojawił się nieoczekiwany problem

Kaczorex zdobył ogólnopolską sławę kilkanaście lat temu, gdy zrobił furorę w programie "Mam talent!". W 2013 r. wygrał czwartą edycję "Got to dance – Tylko taniec!" Polsatu, jednocześnie odnosił sukcesy w wielu konkursach tanecznych. Był jurorem na imprezach w kraju i za granicą, występował w reklamach, teledyskach itd. Kolejnym rozdziałem w jego karierze miał być wyjazd do Chin.