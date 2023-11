Kabaret Młodych Panów nie chce mieć już z Polsatem nic wspólnego. "Nie ma zgody na cenzurę"

- Nie spodziewaliśmy się, że, nazwijmy to w wolnej Polsce, będą się działy takie rzeczy. Spodziewalibyśmy się tego w TVP [...]. Tak naprawdę możemy tylko podejrzewać, że jest to sprawa polityczna, bo nikt do tej pory nas nie poinformował, jakie są oficjalne przyczyny zdjęcia kabaretów. Rzecznik milczy. A jak to się mówi, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi albo o pieniądze, albo o politykę. [...] Skoro już wszyscy to podejrzewają, to mogliby to powiedzieć wprost - powiedział Łukasz Kaczmarczyk z KMP w rozmowie z Plejadą.