TVN tego nie pokazał. "Płatne ogłoszenie społeczne" uderza w PO

- Polsatowi nie należy czynić zarzutu, że przyjął tę kampanię, ale do języka potocznego już weszło słowo "spolsatowienie" jakiegoś medium. To tylko świadczy o tym, jak widzowie to odbierają – mówił portalowi Wirtualne Media Jakub Bierzyński, prezes domu mediowego OMD, wcześniej m.in. doradca Roberta Biedronia i Ryszarda Petru.