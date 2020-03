Justyna Żak w czarnym kostiumie kąpielowym. Chwali się smukłą figurą

Justyna Żak nie daje o sobie zapomnieć. Korzysta z popularności w sieci, jakiej przysporzył jej "Big Brother" i chwali się pokaźnej rzeszy fanów ponętnymi zdjęciami.

Choć początkowo jawiła się jako jedna z najspokojniejszych mieszkanek domu Wielkiego Brata, to okazało się, że w sieci prezentuje się zupełnie inaczej Jej konto na Instagramie kipi seksapilem.

Juszes, bo pod takim pseudonimem funkcjonuje w sieci, była już znana zanim wzięła udział w słynnym reality show. Na Instagramie Justyna Żak pojawiła się niemal dokładnie 6 lat temu - 21 marca 2013 roku Juszes dodała swój pierwszy wpis. Na początku programu śledziło ją w tej sieci społecznościowej ponad 73,5 tysiąca osób. Po "Big Brotherze" liczba urosła do ponad 200 tys.

Największą jednak karierę Juszes robi na YouTube, gdzie filmy z jej udziałem subskrybuje ok. 230 tysięcy osób. Tam jednak również buduje inny wizerunek, niż na swoim Instagramie.

Tu, gdzie królują jej selfie i ponętne zdjęcia, przyciąga największą uwagę. Trudno się dziwić. Sama podsyca to zainteresowanie, wrzucając od czasu do czasu co odważniejsze fotki. Ostatnio pochwaliła się sesją w dopasowanym, czarnym kostiumie kąpielowym. Nie da się ukryć, wygląda w nim świetnie. A jak wam się podoba?