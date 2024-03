Justyna Dżbik-Kluge pokieruje radiową Czwórką

Następnie do 2020 roku Dżbik-Kluge pracowała w Radiu Zet, gdzie prowadziła audycję m.in. "Halo Zet". Była też związana z Radiem Kolor, a także z Radiem 357, gdzie do jesieni 2022 roku prowadziła audycję "Książki. Lubię to!". W styczniu tego roku Dżbik-Kluge dołączyła do grona reporterów "Teleexpressu", gdzie zajmuje się tematyką kulturalną.