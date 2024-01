Kolejna zmiana w radiowej Trójce. Wypłynęło nazwisko nowej dyrektorki

"W ostatnich latach podpisałam wiele listów w obronie kształtu Trójki i przeciwko jej dewastacji. To, że Trójka nadal działa, to w wielu miejscach zasługa wyłącznie samego zespołu, który łata profesjonalizmem dziury nieumiejętnego zarządzania. Ostatni akord - ta ‘pandemiczna’ ramówka. Tak naprawdę zaorała naszą antenę, pozbawiając słuchaczy ulubionych programów. I - nad czym bardzo ubolewam - dostępu do informacji kulturalnych i wymiany myśli" - pisała na Facebooku w maju 2020 r., informując o swoim odejściu z Trójki.