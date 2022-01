Julia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" otwiera się na temat partnera. Jak się poznali?

- Ani to nie jest uczestnik, ani osoba z produkcji. Nigdy też nie brał udziału w żadnym programie telewizyjnym. Mój partner odezwał się do mnie pierwszy na Instagramie. Nie śledził moich losów w "Ślubie od pierwszego wejrzenia", ale przeglądał Internet i zobaczył jeden z artykułów o mnie. Spodobałam mu się wizualnie i zaczął czytać komentarze na mój temat, które były bardzo pochlebne. To go zaintrygowało, postanowił napisać do mnie i sprawdzić, jaką naprawdę jestem osobą. Tak to się wszystko zaczęło. Jesteśmy razem kilka miesięcy - wyjawiła w rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl.