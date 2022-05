Julia pokazała swojego chłopaka. "W końcu nadszedł ten czas"

Tomasz starał się mówić co myśli, ale robił to na tyle dosłownie, że ranił żonę, mówiąc na przykład, co powinna w sobie zmienić. Próby tłumaczenia, co tak naprawdę miał na myśli, tylko pogarszały sprawę. Z biegiem czasu okazało się, że tak naprawdę wcale do siebie nie pasują. Zdecydowali o rozwodzie.