Joe Exotic liczył, że Trump go ułaskawi. Nic z tego, limuzyna odjechała pusta

Joe Exotic wciąż w więzieniu. "Król tygrysów" mocno się przeliczył

Przypomnijmy. Joe Exotic został skazany na 22 lat więzienia za znęcanie się nad zwierzętami i rzekome wynajęcie płatnego zabójcy. Żeby tego było mało, ranczo mężczyzny przejęła jego największa przeciwniczka, Carole Baskin. Exotic starał się jednak walczyć do samego końca. "Tiger King" we wrześniu 2020 r. napisał list do Donalda Trumpa z prośbą o ułaskawienie. Skazaniec pisał w nim o swoim złym stanie zdrowia i problemami z układem odpornościowym. Niestety. Teraz okazuje się, że słynny "Król tygrysów" mocno się przeliczył.