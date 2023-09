Joanna z "Sanatorium miłości" jest alkoholiczką. "Wszystkie pokolenia w mojej rodzinie mają ten problem"

Jej zdaniem poważnym problemem jest fakt, iż "społeczeństwo nie ma jeszcze miłości i współczucia do tego problemu". - Wiele osób uważa, że to jest wybór. Nie rozumieją, że to jest choroba i tutaj potrzebujemy więcej edukacji. Jak zmienimy tę stygmatyzację, będziemy mieć więcej współczucia i miłości, to osoby z tym problemem będą miały więcej odwagi, by się do tego przyznać - tłumaczyła.