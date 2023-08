"Rolnik szuka żony": Na ślubie Asi i Kamila zabraknie Marty Manowskiej. Znamy powód

Kamil z 8. edycji, podobnie jak Michał z 9. serii, zgłosił się do "Rolnik szuka żony" w konkretnym celu. Nie chciał sławy, blichtru ani reklamy dla swojego gospodarstwa. Marzył tylko o tym, by z programu wyjść z narzeczoną. I właśnie na poznawanie kandydatek poświęcił 100 proc. swojego czasu. Choć po pierwszych randkach i spotkaniach jego faworytką była Justyna, po rezygnacji dziewczyny z programu szybko ulokował uczucia w jej rywalce. Uznał, że to właśnie Joanna spełnia wszystkie jego wymagania i to u jej boku widzi się w przyszłości.