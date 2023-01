Joanna Racewicz wygląda coraz młodziej. Internauci też to zauważyli

Racewicz pozowała do nich w dopasowanym do ciała sportowym stroju. Jednak nie na to zwrócili uwagę jej fani, a na długie włosy gwiazdy telewizji. Krótka fryzurka odeszła w zapomnienie. Jeszcze niedawno Joanna stawiała na uczesanie do ramion i bardzo jasny blond. Teraz odcień jest cieplejszy, a włosy dłuższe. Upięcie i lekkie loki nadały Racewicz dziewczęcości. Nie dało się tego nie zauważyć.