Joanna Racewicz komentuje aferę wokół "Szkła kontaktowego". "To nie jest temat do żartów"

"Szkło kontaktowe" to program publicystyczno-satyryczny emitowany w TVN24 od 2005 r. Ostatnio o tym formacie zrobiło się bardzo głośno, a to za sprawą niewybrednego tekstu, jaki Krzysztof Daukszewicz rzucił w obecności Piotra Jaconia. - A jakiej on jest teraz płci? - powiedział do Sianeckiego, po czym dodał: - Chyba pie...łem głupotę.