Joanna Lichocka domaga się "faktycznej" kontroli KRRiT w radiach. Zamierza rozliczać nadawców

W piątek 20 stycznia poseł PiS Marek Suski zgłosił w Sejmie projekt nowelizacji ustawy medialnej zobowiązujący stacje radiowe, aby w godzinach 5-24 co najmniej 80 proc. nadawanej muzyki stanowiły utwory polskich wykonawców. Z tym pomysłem stanowczo nie zgodziła się posłanka Joanna Lichocka, która twierdzi, że obowiązujący przepis o co najmniej 33 proc. miesięcznego czasu na antenie (w tym 60 proc. w godz. 5–24) przeznaczanego na treści w języku polskim jest wystarczający. Teraz dopytuje jednak o to, czy jest on przestrzegany.