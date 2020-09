Joanna Koroniewska źle wspomina czasy "M jak miłość". "Za każdym razem płakałam w poduszkę"

"M jak miłość" to serial, który uważany jest za jeden z najpopularniejszych i najchętniej oglądanych programów w Polsce. Każdy odcinek ogląda ponad 5 mln Polaków. W marcu 2005 r. serial osiągnął rekordową oglądalność. Przed telewizorami zasiadło aż 12,6 mln widzów. Nic dziwnego, że produkcja wylansowała plejadę gwiazd.

Jedną z gwiazd, które pojawiły się na czerwonym dywanie dzięki "M jak miłość", jest Joanna Koroniewska, która w serialu wcieliła się w Małgorzatę Chodakowską. Czy istnieje szansa, że aktorka, powróci do produkcji? Producenci serialu nie uśmiercili Małgorzaty - wysłali ją do USA. Powrót gwiazdy do serialu jest zatem możliwy. Pozostaje pytanie, czy Joanna Koroniewska chciałaby wrócić na plan "M jak miłość"?